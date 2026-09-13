Chuvas deixam ao menos oito mortos na Grande São Paulo

Na capital, um prédio em construção desabou sobre casas vizinhas, na madrugada de sábado (12), na Rua Tequeci, na Penha. Os bombeiros localizaram todas as vítimas. Uma criança e um homem, sobreviveram. Três mulheres, sendo uma gestante, dois homens e uma criança morreram.

Construção irregular

A construção que cedeu era um prédio residencial de 12 andares que estava embargado desde 2021.

Segundo a Prefeitura, ainda naquele ano o município ingressou com uma ação judicial para demolição de uma construção irregular no local, após diversas ações fiscalizatórias da Subprefeitura Penha, ordem de interdição e multas aplicadas, uma delas no valor de R$ 119 mil.

Segundo a prefeitura, em fevereiro de 2024 uma fiscalização foi realizada e um laudo, assinado por uma servidora da Subprefeitura, afirmava que a demolição havia sido realizada.

A situação está em investigação pela Controladoria Geral do Município.

O governo do estado informou que a polícia investiga o ocorrido e que um dos sócios da construtora New Home foi preso na manhã deste domingo.

A

não conseguiu contato com a defesa do homem detido, mas está aberta a suas manifestações. Outros dois representantes da construtora são procurados e há contra eles mandados de prisão em aberto.

Jandira

Em outra ocorrência, na cidade de Jandira, na região metropolitana da capital,

Os bombeiros concentram as buscas em um piscinão, na cidade de Carapicuíba, que faz divisa com Jandira.

Ainda na região metropolitana, em Vargem Grande Paulista, houve queda de um muro, queda de uma barreira, deslizamentos e o deslocamento de rochas.

Uma residência teve a parede de um cômodo atingida, sem comprometimento estrutural. O morador não sofreu ferimentos. Outras cidades próximas, como Cotia, Osasco, Mogi das Cruzes e Itapecerica da Serra também tiveram registro de alagamentos e queda de árvores.

Situação no estado

Desde a 0h de sábado até 7h30 deste domingo, a Defesa Civil emitiu 21 alertas por SMS e 4 alertas por Cell Broadcast, em razão das condições meteorológicas.

Equipes da Defesa Civil foram deslocadas para auxiliar na cidade de Eldorado, no Vale do Ribeira. O nível do Rio Ribeira de Iguape apresentou elevação de aproximadamente 9 metros, o que levou a inundações na área urbana da cidade. Cinquenta e quatro famílias, totalizando 173 pessoas, foram retiradas de suas residências.

Em Sete Barras, o transbordamento do Rio Ribeira de Iguape inundou vias e propriedades rurais, afetando 50 moradias.

Em Itu, foram registrados queda de muro de arrimo sobre duas residências, deslizamentos de terra e rochas, queda de muro de divisa e três quedas de árvores.

Segundo a Defesa Civil o nível dos rios mantém algumas regiões sob atenção. Na Região de Registro, os cursos dágua permanecem elevados e apresentam tendência de aumento em alguns pontos, conforme dados registrados na manhã deste domingo (13).

Segundo a agência SP Águas, na manhã de hoje, dos 20 pontos monitorados nos rios Tietê e Pinheiros, a tendência predominante observada é de estabilidade.

Em quatro dos pontos monitorados houve extravasamento, nas regiões de São Paulo Núcleo Itaim Biacica (0,91 metro acima da cota), São Paulo Núcleo Jardim Helena (0,71m), Itaquaquecetuba Rio Tietê (0,41 m) e Mogi das Cruzes Rio Tietê Estaleiro (0,02 m).

Na região do Ribeira de Iguape, a SP Águas registrou chuva de 26,1 milímetros (mm) nas últimas 24 horas. Das 29 estações, seis estão em extravasamento, uma em emergência (Registro), seis em estado de alerta e cinco em atenção.

A região tem três rios, o Ribeira de Iguape, o Juquiá e o Itariri. A região de Piracicaba, onde correm os rios Atibaia, Capivari, Jaguari e Jundiaí, tem três de suas 39 estações de monitoramento indicando extravasamento, outras cinco em emergência e seis em alerta.

Aqueles que precisarem circular pelo interior devem consultar as condições das estradas, pois diversas foram afetadas ao longo do final de semana, com liberação parcial ou total ao longo deste domingo.

A previsão para domingo e segunda-feira (14) ainda é de chuvas volumosas no litoral, com possibilidade de até 150 mm nestes dois dias. As demais regiões seguem estáveis, com chuvas leves.