Confira como foi a segunda-feira (14) dos candidatos a presidente

>> Veja como foi o dia dos presidenciáveis:

A agenda dos candidatos à Presidência da República nesta segunda-feira (14) incluiu reuniões, encontros e atividades de campanha em diferentes estados.



O candidato Renan Santos iria participar do encontro de presidenciáveis, organizado pela Mathias TV, em São Paulo. O debate foi cancelado.



O candidato Ronaldo Caiado iria participar do encontro de presidenciáveis, organizado pela Mathias TV, em São Paulo. O debate foi cancelado.



O candidato Rui Costa Pimenta dedicou o dia a reunião com a coordenação de campanha e com candidatos do Mato Grosso do Sul, em Dourados (MS).



O candidato Romeu Zema iria participar de encontro de presidenciáveis, organizado pela Mathias TV, em São Paulo. O debate foi cancelado.



A candidata Samara Martins cancelou compromissos de campanha em Belo Horizonte por causa da forte chuva.



O candidato Wilson Grassi concedeu entrevista para a Rádio Líder FM de Pernambuco.



O candidato Augusto Cury participou do 3º Congresso da Associação Paulista de Saúde Integrativa e Bem-Estar (APIBEM), na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

Ele esteve em almoço com empresários e participou de reunião na Assembleia de Deus, no bairro do Brás, região central da capital paulista.



A candidata Clariana Barão esteve em Várzea Grande (MT), onde nasceu, para conceder entrevista a uma rádio local.

Ela disse que, em um eventual governo, a prioridade será o cuidados com mulheres e crianças.

"Eu venho de um estado campeão do feminicídio. Temos um histórico absurdo de violência contra crianças, então realmente a minha pauta número um é o cuidar", afirmou.



O candidato Edmilson Costa cancelou a agenda prevista litoral norte de São Paulo em razão das condições climáticas.



O candidato Flávio Bolsonaro cumpriu agenda de campanha em Belém, onde almoçou com apoiadores e participou de motocarreata.

No início da noite, fez um comício no Complexo Turístico Ver-o-Rio, em Umarizal. O candidato disse que, se eleito, vai revitalizar a rodovia Transamazônica.

"Vou regularizar essa questão da terra, de cerca de 22 municípios ao redor da Transamazônica. Vou regularizar essas terras para levar desenvolvimento e oportunidades para essas pessoas, afirmou.



O candidato Hertz Dias cumpriu agenda em São Luís, onde concedeu entrevistas a rádios e TVs locais e participou de panfletagem

Ele defendeu demarcação de terras indígenas e quilombolas para evitar o avanço ilegal do agronegócio e da mineração.

"Os povos indígenas e quilombolas estão entre os principais defensores das florestas, dos rios e da biodiversidade brasileira. Por isso, defender a demarcação de suas terras também é defender a Amazônia, o Cerrado e todos os biomas ameaçados pela exploração predatória", disse.



O candidato Luiz Inácio Lula da Silva não teve agenda pública de campanha.

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética

>> Assista na TV Brasil

* Colaboraram Bruno de Freitas Moura (Rio de Janeiro), Luciano Nascimento (São Luís) e redação de São Paulo.