TRE-RJ indefere 15 candidaturas por indícios de vínculos criminosos

Também há três postulantes a deputado federal e um a suplente de senador.









Os demais tiveram o registro de candidatura indeferidos por suspeita de envolvimento com milícias organizações paramilitares que impõem controle armado sobre comunidades fluminenses.



Outros sete candidatos já tinham tido o registro indeferido também por envolvimento com milícias em julgamentos anteriores.



