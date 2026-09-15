Mega-Sena acumula para R$ 102 milhões; confira os números sorteados

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.058 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (15).

14 - 23 - 53 - 56 - 57 - 60

49 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 53.305,58 cada

3.632 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.185,42 cada

Apostas

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.