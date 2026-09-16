Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quarta-feira (16)

Hertz Dias (PSTU)
Participa de caravana em Franca (SP) com as candidaturas do PCB.
Flávio Bolsonaro (PL)
Panfletagem na sede da Companhia de Saneamento do Maranhão (Caema), em São Luís (MA).
Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Às 9h30, participa de motocarreata em Juazeiro do Norte (CE), com parada na Praça Padre Cícero às 10h25. Às 18h, participa de comício em Recife (PE).
Renan Santos (Missão)
Participa do ato "Brasil Pronto pra Mais no DF",, na Praça do Trabalhador de Ceilândia (DF).
Romeu Zema (Novo)
O candidato participa de carreata pelo Paraná. Às 8h30, passa por Londrina, às 12h30 por Maringá e às 18h30 por Cascavel.
Ronaldo Caiado (PSD)
Entrevista ao Jornal da Record
Samara Martins (UP)
Às 13h30, faz atendimento à imprensa no Restaurante Cantaloup, em São Paulo. Às 19h, concede entrevista, ao vivo, para o Flow Podcast, também em São Paulo.
Wilson Grassi (Democrata)
Participa de comício no calçadão de Canoas (RS) e de panfletagem no Hospital de Clínicas em Porto Alegre (RS). À tarde, faz comício no centro de Porto Alegre e caminhada pelo Centro Histórico e Cidade Baixa.
Augusto Cury (Avante)
Concede entrevista ao podcast Lima TV, em São Bernardo do Campo (SP).
Participa do Flow Podcast em São Paulo (SP), ao vivo, às 15h.
Os candidatosClariana Barão (DC)
eRui Costa Pimenta (PCO)
não têm agenda pública de campanha.
Leonardo Avalanche (PRTB)
não divulgou compromissos até o momento desta publicação.
A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.