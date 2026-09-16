TSE vai enviar alertas no e-Título com orientações para eleições

Queremos incentivar eleitoras e eleitores a manterem o e-Título atualizado e facilitar o acesso a informações importantes para o exercício do voto, como a consulta ao local de votação. É um canal direto de comunicação da Justiça Eleitoral com a cidadania, destaca a assessora-chefe de Gestão da Identificação do TSE, Marília Loyola.

Serviços

Além de apresentar a via digital do título eleitoral, o e-Título reúne diferentes serviços da Justiça Eleitoral. Entre eles estão:

permite verificar zona e seção eleitoral.

mostra o andamento de requerimentos feitos pelo sistema.

permite emitir documentos sobre filiação atual e histórico de vínculos.

possibilita justificar a ausência no dia da eleição, por geolocalização, ou posteriormente, com documentos comprobatórios.

débitos podem ser quitados por Pix ou cartão de crédito, por meio do PagTesouro.

permite conferir a autenticidade de certidões da Justiça Eleitoral por meio de QR Code.

a ferramenta passou a integrar o e-Título e permite consultar e compartilhar Boletins de Urna.

permite solicitar pelo celular o cancelamento da inscrição para trabalhar nas eleições.

Identificação

O e-Título substitui o título eleitoral em papel. Para eleitores com biometria cadastrada e fotografia disponível no aplicativo, o documento digital também pode ser utilizado como identificação no momento da votação.

Como baixar

O Tribunal recomenda instalar ou atualizar o aplicativo com antecedência, fazer o primeiro acesso e conferir os dados antes do dia da votação.