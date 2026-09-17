Clariana Barão prioriza propostas de proteção à mulher e à infância

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publica de hoje (17) a domingo (20) matérias com os programas de governo de todos os candidatos à Presidência nas eleições deste ano. Os textos serão liberados seguindo a ordem alfabética do nome do candidato. Nesta quinta (17), serão publicadas as matérias referentes aos candidatos Augusto Cury, Clariana Barão e Edmilson Costa.

Clariana Barão nasceu em Cuiabá, em 3 de abril de 1987. Advogada formada pelo Centro Universitário de Várzea Grande (MT), é a atual presidente do Diretório Estadual do DC em Mato Grosso. A candidata já foi presidente da Comissão de Solidariedade e Assistência Social da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Várzea Grande.

Economia

Com o título Economia: Prosperidade que Protege,

Para os pequenos negócios e empreendedorismo, a ideia é melhorar o crédito produtivo e garantias; oferecer capacitação gerencial e digital e tornar as compras públicas acessíveis a pequenos negócios.

Ainda na área econômica, Clariana tem projetos para infraestrutura e logística que abrangem as rodovias e a manutenção baseada em desempenho; ferrovias, hidrovias, portos e cabotagem e concessões, Parcerias Público-Privadas (PPPs) e planejamento de longo prazo. Outros eixos são energia, conectividade e competitividade; responsabilidade fiscal com foco em resultado; trabalho, renda e proteção nas transições; agro, agricultura familiar e segurança alimentar.

Moradia e saneamento

Além disso, prevê na área da moradia, saneamento e mobilidade: urbanização, regularização, habitação, saneamento, drenagem, iluminação e prevenção de desastres combinados; prioridade a projetos maduros e territórios com maior déficit e risco, evitando obras desconectadas; mobilidade segura e acessível, com integração entre transporte, emprego, saúde e educação. Também estão previstas ações nas áreas do clima, natureza e segurança hídrica; ciência, indústria e soberania digital; desenvolvimento regional, cultura e turismo.

Educação

O mote da área é Educação: Preparar para o Futuro. O programa de Clariana abrange os itens primeira infância e prontidão para aprender; alfabetização e aprendizagem essencial; professor valorizado e apoiado; escola para o século 21, ensino médio, técnico e transição para o trabalho; ensino superior, pesquisa e inovação; educação inclusiva, cultura e esporte.

Segurança

Clariana propõe a proteção da vida e a garantia da liberdade com segurança e inteligência. Entre os pontos desse item estão: equipamentos e compartilhamento de dados para tornar as fronteiras inteligentes e integradas; combate ao narcotráfico e ao tráfico de armas, enfatizando o trabalho de inteligência e a prioridade para o combate às grandes organizações criminosas junto com o sufocamento financeiro das facções.

Além disso, prevê orientar a segurança urbana por dados e modificar a gestão do sistema prisional com foco na redução da reincidência. A proposta inclui ainda a prevenção da violência contra mulheres e crianças e de crimes cibernéticos.

Saúde

Na área da saúde a ideia é reforçar a medicina preventiva, cuidando antes que a doença apareça, por meio da atenção primária resolutiva; prevenção e diagnóstico precoce; reforço à inovação e terapias com avaliação científica. Além disso, a candidata destaca em seu programa o esporte e atividade física como saúde; a melhoria da saúde digital e acesso; a atenção à saúde mental e prevenção do suicídio.

Gestão do Estado

O programa de governo de Clariana detalha maneiras de tornar o Estado e seu funcionamento mais eficientes por meio da digitalização e simplificação dos processos. Entre os pontos abordados estão a gestão por metas e evidências; integridade e transparência; serviço público orientado à entrega; federalismo de resultados; respeito à independência dos Poderes e às regras democráticas; e soluções digitais e presenciais que ampliem o acesso à Justiça e a resolução de conflitos.