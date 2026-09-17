Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quinta-feira (17)

A agenda dos presidenciáveis nesta quinta-feira (17) inclui caminhadas, carreatas e visitas a feiras e instituições. Também estão previstas entrevistas em veículos de comunicação, encontros com militantes e apoiadores, caravana partidária e participação em compromisso voltado aos direitos de crianças e adolescentes.



Participa de carreata pelas ruas de Vitória da Conquista (BA) até o Estádio Municipal Lomanto Júnior, no bairro Candeias.



Faz panfletagem na Feira do João Paulo, em São Luís (MA) e participa de entrevista ao Podcast Maranhão News.



Participa de caminhada no bairro Maracanã, em Montes Claros (MG).



Participa de uma entrevista para o SBT Brasil, às 20h.



Participa de carreata passando por Chapecó (SC), Passo Fundo (RS) e Caxias do Sul (RS).



Entrevista ao Jornal da Record



Participa do programa Análise Internacional, transmitido pelo canal do Diário Causa Operária no YouTube;



Participa de caminhada no centro de São Paulo (SP) e de tribuna popular com militantes e apoiadores no Itaim Paulista e no Jardim Pantanal.



Participa da assinatura do Termo de Compromisso de Presidente Amigo da Criança, da Abrinq, em São Paulo (SP). Também visita a ONG Cão sem Dono, em Itapecerica da Serra (SP) e a fábrica de móveis veterinários Metalvet.



Concede entrevista coletiva na sede da Associação Paulista de Imprensa em São Paulo, às 9h30.



Participa de caminhada na Feira de Toritama (PE) e visita a Feira de Santa Cruz do Capibaribe (PE).



Participa de caravana em São José do Rio Preto com as candidaturas do PCB.

O candidato

não divulgou agenda pública de campanha até o momento desta publicação.

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.