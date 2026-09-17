Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quinta-feira (17)

Hertz Dias (PSTU)
Participa de carreata pelas ruas de Vitória da Conquista (BA) até o Estádio Municipal Lomanto Júnior, no bairro Candeias.
Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Faz panfletagem na Feira do João Paulo, em São Luís (MA) e participa de entrevista ao Podcast Maranhão News.
Romeu Zema (Novo)
Participa de caminhada no bairro Maracanã, em Montes Claros (MG).
Renan Santos (Missão)
Participa de uma entrevista para o SBT Brasil, às 20h.
Ronaldo Caiado (PSD)
Participa de carreata passando por Chapecó (SC), Passo Fundo (RS) e Caxias do Sul (RS).
Rui Costa Pimenta (PCO)
Entrevista ao Jornal da Record
Samara Martins (UP)
Participa do programa Análise Internacional, transmitido pelo canal do Diário Causa Operária no YouTube;
Wilson Grassi (Democrata)
Participa de caminhada no centro de São Paulo (SP) e de tribuna popular com militantes e apoiadores no Itaim Paulista e no Jardim Pantanal.
Augusto Cury (Avante)
Participa da assinatura do Termo de Compromisso de Presidente Amigo da Criança, da Abrinq, em São Paulo (SP). Também visita a ONG Cão sem Dono, em Itapecerica da Serra (SP) e a fábrica de móveis veterinários Metalvet.
Clariana Barão (DC)
Concede entrevista coletiva na sede da Associação Paulista de Imprensa em São Paulo, às 9h30.
Edmilson Costa (PCB)
Participa de caminhada na Feira de Toritama (PE) e visita a Feira de Santa Cruz do Capibaribe (PE).
Participa de caravana em São José do Rio Preto com as candidaturas do PCB.
O candidatoLeonardo Avalanche (PRTB)
não divulgou agenda pública de campanha até o momento desta publicação.
A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.