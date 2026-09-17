Rio amplia vacinação contra a covid-19 para idosos e trabalhadores

Para os idosos com mais de 60 anos, que já estavam sendo vacinados na etapa anterior, a vacina segue disponível, assim como para gestantes e puérperas, pessoas imunocomprometidas e pacientes com deficiência permanente.

Comorbidades

A vacinação também abrange as doenças da aorta e grandes vasos, arritmias cardíacas, portadores de próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados, distrofias musculares, hemoglobinopatias e disfunções esplênicas graves, obesidade mórbida, síndrome de Down e outras trissomias, e doença hepática crônica. Os critérios completos de enquadramento seguem a classificação técnica do Ministério da Saúde.

Na zona oeste, os idosos podem se vacinar no ParkShopping Campo Grande, seguindo o horário de funcionamento do shopping e também na zona norte, no Shopping Nova América, em Del Castilho.