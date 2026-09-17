Fundação Pró-Sangue alerta para baixo estoque e faz apelo a doadores

A situação dos estoques dos tipos O positivo, O negativo, A negativo e B negativo causam preocupação entre os especialistas da instituição, porque os tipos negativos são fundamentais para atendimento de emergência e pacientes em situação crítica.

Historicamente, as baixas temperaturas contribuem para a queda nas doações de sangue nos hemocentros. No entanto, esse cenário tem sido agravado por outros fatores que desestimulam ou impedem temporariamente a doação.

Para que um paciente consiga receber uma transfusão de sangue corretamente é necessário que o sangue doado seja compatível com seu tipo sanguíneo. A falta de um tipo específico pode causar um efeito dominó de queda nos outros estoques de sangue.

A falta do tipo O negativo é o mais grave, porque este pode ser doado para todos os outros tipos sanguíneos.

Diante desse cenário, a Fundação Pró-Sangue reforça a importância de manter os estoques equilibrados e orienta as pessoas que ainda não se vacinaram contra o sarampo e que estejam aptas a doar para priorizar a doação de sangue antes da vacinação.

Locais de doação:

Posto Clínicas Hospital das Clínicas (próximo às estações Clínicas e Oscar Freire do metrô, na capital paulista);

Posto Dante Pazzanese Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia (região do Parque do Ibirapuera, metrô Ana Rosa, na cidade de São Paulo)

Posto Mandaqui Hospital do Mandaqui (Zona Norte da capital)

Posto Osasco Em Osasco

Posto Barueri Em Barueri

O agendamento não é obrigatório, mas pode ser realizado pelo site da Pró-Sangue para agilizar o atendimento.

Quem pode doar:

Pessoas em boas condições de saúde;

Com idade entre 16 e 69 anos;

Peso acima de 50 kg;

Alimentadas e portando documento oficial com foto.

Pessoas com gripe ou resfriado precisam aguardar a plena recuperação e cumprir o tempo de espera indicado antes de doar.

*Estagiário sob supervisão Odair Braz Junior