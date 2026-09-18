Confira a agenda dos presidenciáveis nesta sexta-feira (18)

A agenda dos presidenciáveis nesta sexta-feira (18) inclui debates ao vivo, sabatinas e entrevistas para veículos de comunicação. Também estão previstas visitas a feira e bairro, além de encontro com representantes do setor industrial e em projeto social.



Participa de debate ao vivo no YouTube do Metrópoles



Em Caruaru (PE), participa da feira de artesanato e visita o bairro Alto do Moura







Passa o dia em São José do Rio Preto. Às 11h faz panfletagem no calçadão. Às 17h,participa de panfletagem no terminal urbano.



Concede entrevista ao Jornal da Record



Concede entrevista no Morro dos Prazeres no projeto social PZR Fábrica de Talentos



Participa, às 19h, do ato Brasil Pronto pra Mais, na Rua Dom Pedro II, no centro de Guarulhos.



O candidato participa de carreta pelo Rio Grande do Sul. Às 14h, estará no ponto de encontro na Rua Torta, em Gramado. Às 18h30, estará na PUC RS, em Porto Alegre. Às 20h, vai ao CTG Vaqueano da Tradição, em Porto Alegre.



Participa de debate ao vivo no YouTube do Metrópoles



Participa de sabatina do programa "Café com a Gazeta". Também se reúne com conselheiros do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial







Às 13h, participa de entrevista na TV 247.



Participa de debate ao vivo no YouTube do Metrópoles



Concede entrevista ao jornal O Tempo (MG)

O candidato

não divulgou agenda pública de campanha até o momento desta publicação.

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.