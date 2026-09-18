Confira a agenda dos presidenciáveis nesta sexta-feira (18)

Clariana Barão (DC)
Participa de debate ao vivo no YouTube do Metrópoles
Edmilson Costa (PCB)
Em Caruaru (PE), participa da feira de artesanato e visita o bairro Alto do Moura
Flávio Bolsonaro (PL)
Passa o dia em São José do Rio Preto. Às 11h faz panfletagem no calçadão. Às 17h,participa de panfletagem no terminal urbano.
Hertz Dias (PSTU)
Concede entrevista ao Jornal da Record
Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Concede entrevista no Morro dos Prazeres no projeto social PZR Fábrica de Talentos
Renan Santos (Missão)
Participa, às 19h, do ato Brasil Pronto pra Mais, na Rua Dom Pedro II, no centro de Guarulhos.
Romeu Zema (Novo)
O candidato participa de carreta pelo Rio Grande do Sul. Às 14h, estará no ponto de encontro na Rua Torta, em Gramado. Às 18h30, estará na PUC RS, em Porto Alegre. Às 20h, vai ao CTG Vaqueano da Tradição, em Porto Alegre.
Ronaldo Caiado (PSD)
Participa de debate ao vivo no YouTube do Metrópoles
Rui Costa Pimenta (PCO)
Participa de sabatina do programa "Café com a Gazeta". Também se reúne com conselheiros do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial
Samara Martins (UP)
Às 13h, participa de entrevista na TV 247.
Wilson Grassi (Democrata)
Participa de debate ao vivo no YouTube do Metrópoles
Concede entrevista ao jornal O Tempo (MG)
O candidatoLeonardo Avalanche (PRTB)
não divulgou agenda pública de campanha até o momento desta publicação.
A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.