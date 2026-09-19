Veja como foi a sexta-feira (18) dos candidatos a presidente

>> Veja como foi o dia dos candidatos a presidenteWilson Grassi (Democrata)
Augusto Cury (Avante)
O candidato Wilson Grassi concedeu entrevista ao jornal O Tempo (MG).
Clariana Barão (DC)
O candidato Augusto Cury participou de debate de presidenciáveis do portal Metrópoles, no YouTube.
A candidata Clariana Barão esteve em Caruaru (PE), onde visitou uma feira de artesanato e o bairro Alto do Moura.
Ela disse que uma de suas principais propostas é ampliar o acesso a crédito para mulheres empreendedoras.
Com menos burocracia, melhores condições de financiamento e mais apoio para quem quer abrir ou expandir o próprio negócio, afirmou.Edmilson Costa (PCB)
Flávio Bolsonaro (PL)
O candidato Edmilson Costa esteve na cidade de São José do Rio Preto (SP), onde fez panfletagem no calçadão da cidade e campanha no terminal urbano.
Hertz Dias (PSTU)
O candidato Flávio Bolsonaro cancelou entrevista à TV Record.
O candidato Hertz Dias concedeu entrevista ao comunicador Kaled PZR, que integra um projeto social na comunidade do Morro dos Prazeres, no Rio de Janeiro.
Ele defendeu a mobilização da classe trabalhadora para garantir moradia, educação, saúde e redução da jornada de trabalho.Leonardo Avalanche (PRTB)
Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
O candidato Leonardo Avalanche não divulgou agenda de campanha.
O candidato Luiz Inácio Lula da Silva participou de ato de campanha em Guarulhos (SP). Ele destacou a urgência do combate ao vício nas bets, das políticas de igualdade entre homens e mulheres e de políticas voltadas para a qualidade de vida dos mais pobres.