Veja como foi a sexta-feira (18) dos candidatos a presidente

>> Veja como foi o dia dos candidatos a presidente

A agenda dos presidenciáveis nesta sexta-feira (18) incluiu debates ao vivo, sabatinas e entrevistas para veículos de comunicação, além de visitas a feiras, projeto social e encontro com representantes do setor industrial.



O candidato Wilson Grassi concedeu entrevista ao jornal O Tempo (MG).



O candidato Augusto Cury participou de debate de presidenciáveis do portal Metrópoles, no YouTube.



A candidata Clariana Barão esteve em Caruaru (PE), onde visitou uma feira de artesanato e o bairro Alto do Moura.

Ela disse que uma de suas principais propostas é ampliar o acesso a crédito para mulheres empreendedoras.

Com menos burocracia, melhores condições de financiamento e mais apoio para quem quer abrir ou expandir o próprio negócio, afirmou.



O candidato Edmilson Costa esteve na cidade de São José do Rio Preto (SP), onde fez panfletagem no calçadão da cidade e campanha no terminal urbano.



O candidato Flávio Bolsonaro cancelou entrevista à TV Record.



O candidato Hertz Dias concedeu entrevista ao comunicador Kaled PZR, que integra um projeto social na comunidade do Morro dos Prazeres, no Rio de Janeiro.

Ele defendeu a mobilização da classe trabalhadora para garantir moradia, educação, saúde e redução da jornada de trabalho.



O candidato Leonardo Avalanche não divulgou agenda de campanha.



O candidato Luiz Inácio Lula da Silva participou de ato de campanha em Guarulhos (SP). Ele destacou a urgência do combate ao vício nas bets, das políticas de igualdade entre homens e mulheres e de políticas voltadas para a qualidade de vida dos mais pobres.