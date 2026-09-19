Renan propõe cortes na Previdência e alterar pisos da saúde e educação

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publica até domingo (20) matérias com os programas de governo de todos os candidatos à Presidência nas eleições deste ano. Os textos serão liberados seguindo a ordem alfabética do nome do candidato. Neste sábado (19), serão publicadas as matérias referentes aos candidatos Renan Santos, Ronaldo Caiado e Rui Costa Pimenta.

Na primeira parte do plano,

Com isso, os reajustes seriam limitados à variação da inflação, sem qualquer ganho real, como ocorre hoje.

A revisão do abono salarial, a redução de renúncias fiscais, o fim dos supersalários e uma reforma da Previdência compõem o ajuste fiscal que chegaria a R$ 1,1 trilhão até 2031, segundo cálculos do candidato.

. Atualmente, os gastos com saúde e educação são definidos com base na RCL da União, sendo 15% para saúde e 18% para educação. O fim da vinculação dessas despesas abre espaço para cortes nessas áreas.

Municípios e infraestrutura

O plano de governo prevê ainda a criação da Comissão Federal de Gestão Pública para estabelecer critérios de avaliação de prefeituras, com previsão de tutela federal sobre cidades consideradas com gestão ineficiente.

Na infraestrutura, o candidato promete dobrar os investimentos na área até chegar a 4% do Produto Interno Bruto (PIB) e ampliar a malha ferroviária de 30 mil para 40 mil quilômetros de extensão por meio do espaço fiscal que o corte de gastos abriria, segundo calcula o partido.

Segurança

Entre as mudanças, estaria a dissolução de entidades públicas ou privadas infiltradas pelo crime organizado; julgamento de casos em tribunais especializados com magistrados selecionados; e federalização de todos os processos envolvendo facções.

Saúde e cultura

Na área da saúde,

, além da criação de um programa de saúde e tecnologia que combine telemedicina, diagnósticos por Inteligência Artificial (IA), entre outras medidas.

Para a cultura, o candidato promete fundir o Ministério da Cultura com o da Educação, transferir recursos da cultura para segurança, além de revisar a Lei Rouanet, que prevê benefícios fiscais para empresas que apoiam projetos culturais.

Educação

Renan Santos promete ainda abolir as cotas na educação brasileira e acabar com a autonomia universitária, que concede às universidades independência pedagógica e administrativa, para instituir um alinhamento estratégico das instituições públicas de ensino superior com o governo federal.

Terras raras e política externa

O plano de governo propõe ainda a celebração de acordos bilaterais com Estados Unidos (EUA) e a União Europeia (UE) na área de terras raras, mas não cita a China, que lidera a corrida comercial global no setor.

No plano internacional, o plano do candidato Renan Santos prevê o Brasil como Árbitro do Sul Global que lidere a América do Sul e rejeita o alinhamento ideológico automático com os EUA.

Favelas

, por meio da conversão de favelas em bairros formais. O plano prevê a instituição de hipotecas de R$ 200 a R$ 500 para os beneficiários.

Além disso, propõe o prazo de 48 horas para demolição de construção habitacional não legalizada e a criminalização de quem organiza ocupações consideradas irregulares. Segundo a campanha do candidato, o projeto custaria entre R$ 1,2 bilhão e 1,5 bilhão, recursos que superam os limites permitidos de aumento de gastos hoje definidos pelo arcabouço fiscal.

O plano prevê, contudo, que o Tesouro Nacional ficaria com R$ 50 bilhões a 85 bilhões dessas despesas ao alegar que o programa se autofinancia por meio de hipotecas e recursos advindos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) nas novas áreas ou da recuperação do furto de energia.