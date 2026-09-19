Confira a agenda dos presidenciáveis neste fim de semana (19 e 20)

Flávio Bolsonaro (PL)
Participa de sabatina do Jornal da Record, em São Paulo (SP), sábado.
Hertz Dias (PSTU)
No sábado, faz comícios em Joinville (SC) e Chapecó (SC).
Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
No Rio de Janeiro, faz panfletagem no calçadão de Madureira e participa de festa da campanha na Portelinha.
Renan Santos (Missão)
Participa de ato no Centro de Florianópolis (SC), no sábado pela manhã.
Romeu Zema (Novo)
No sábado, visita os municípios de Capão da Canoa (RS), Criciúma (SC) e Florianópolis (SC). Domingo, visita Balneário Camboriú (SC), 13h Blumenau (SC) e Curitiba (PR).
Ronaldo Caiado (PSD)
Participa de caminhada na feira Eldorado, em Contagem, no sábado. Também almoça com empresários e apoiadores na cidade.
Samara Martins (UP)
No sábado, visita o comércio do Centro de Osasco (SP) e participa de sabatina no SBT.
Wilson Grassi (Democrata)
No Rio de Janeiro, faz caminhada em Madureira e panfletagem faz panfletagem em frente à Império Serrano, no sábado. À noite, participa de voo noturno nos Arcos da Lapa.
Participa do Rocky Mountain Games, em São Paulo, no sábado.
A candidataClariana Barão (DC)
não tem agenda pública de campanha.
Os candidatosEdmilson Costa (PCB), Leonardo Avalanche (PRTB),
eRui Costa Pimenta (PCO)
não divulgaram a agenda pública de campanha até o momento desta publicação.
A ordem de apresentação da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.