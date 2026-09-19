Confira a agenda dos presidenciáveis neste fim de semana (19 e 20)

A agenda dos candidatos à Presidência neste fim de semana inclui sabatinas, atos políticos, caminhadas e panfletagens. Também estão previstas visitas a municípios, participação em eventos e manifestações culturais, além de encontros com empresários e apoiadores e atividades de campanha em diferentes cidades.



Participa de sabatina do Jornal da Record, em São Paulo (SP), sábado.



No sábado, faz comícios em Joinville (SC) e Chapecó (SC).



No Rio de Janeiro, faz panfletagem no calçadão de Madureira e participa de festa da campanha na Portelinha.



Participa de ato no Centro de Florianópolis (SC), no sábado pela manhã.



No sábado, visita os municípios de Capão da Canoa (RS), Criciúma (SC) e Florianópolis (SC). Domingo, visita Balneário Camboriú (SC), 13h Blumenau (SC) e Curitiba (PR).



Participa de caminhada na feira Eldorado, em Contagem, no sábado. Também almoça com empresários e apoiadores na cidade.



No sábado, visita o comércio do Centro de Osasco (SP) e participa de sabatina no SBT.



No Rio de Janeiro, faz caminhada em Madureira e panfletagem faz panfletagem em frente à Império Serrano, no sábado. À noite, participa de voo noturno nos Arcos da Lapa.



Participa do Rocky Mountain Games, em São Paulo, no sábado.

A candidata

não tem agenda pública de campanha.

Os candidatos

e

não divulgaram a agenda pública de campanha até o momento desta publicação.

A ordem de apresentação da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.