Dia da pessoa com deficiência: arte e movimento desafiam capacitismo

A vida que chega com calor descortina a visibilidade que devem ter os direitos de cidadania enfatizados em datas como esta segunda-feira (21), Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. No caso de Luciano, as imagens que ele cria revelam percepções de cenários, às vezes, hostis, com obstáculos, e outras vezes, encaradas por outros ângulos.Ele está perto de realizar um sonho: a publicação do primeiro livro, Meu olhar
(de 120 páginas, em edição independente), prevista para novembro. A obra reúne imagens e 100 poesias.Descobriu a fotografia há 10 anos e utiliza a máquina com suporte de um software de voz.
Luciano mapeia o ambiente pelo corpo, incluindo a textura do chão, a inclinação do terreno, os sons ao redor. Com o celular, tem o apoio das informações sobre o que está diante da câmera. Com a descrição, a tecnologia traduz a imagem que poderá surgir, e, com essas informações, decide por dar o clique na máquina que comprou com as economias que fez.