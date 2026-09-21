Confira a agenda dos presidenciáveis nesta segunda-feira (21)

Edmilson Costa (PCB)
Em Imperatriz (MA), faz adesivaço na Maçonaria da Rua Alagoas.
Flávio Bolsonaro (PL)
Às 19h, Participa, junto com Cleusa Santos, candidata à Vice-Presidência, de conversa sobre educação, trabalho, cultura, lazer e os direitos da juventude brasileira, no YouTube.
Hertz Dias (PSTU)
Participa de moto-carreata e faz comício em Natal (RN).
Renan Santos (Missão)
Em São Paulo, faz encontro com o professor e comunicador Thiago Torres, conhecido como Chavoso da USP, e participa lançamento de livro.
Romeu Zema (Novo)
Participa de sabatina no jornal SBT Brasil.
Ronaldo Caiado (PSD)
Às 19h, participa do debate do Flow Podcast.
Augusto Cury (Avante)
Em São Paulo, participa de debate no podcast Flow.
Às 14h, tem encontro com influenciadores digitais no Itaim Bibi, em São Paulo (SP).
Os candidatosLuiz Inácio Lula da Silva (PT)
,Wilson Grassi
eSamara Martins (UP)
não têm agenda pública de campanha.
Os candidatosLeonardo Avalanche (PRTB)
eRui Costa Pimenta (PCO)
não divulgaram agenda pública de campanha até o momento desta publicação.
A ordem de apresentação da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.