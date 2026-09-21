Confira a agenda dos presidenciáveis nesta segunda-feira (21)

A agenda dos candidatos à Presidência nesta segunda-feira (21) inclui sabatina e atos políticos. Também estão previstos encontros com apoiadores e atividades de campanha em diferentes cidades.



Em Imperatriz (MA), faz adesivaço na Maçonaria da Rua Alagoas.



Às 19h, Participa, junto com Cleusa Santos, candidata à Vice-Presidência, de conversa sobre educação, trabalho, cultura, lazer e os direitos da juventude brasileira, no YouTube.



Participa de moto-carreata e faz comício em Natal (RN).



Em São Paulo, faz encontro com o professor e comunicador Thiago Torres, conhecido como Chavoso da USP, e participa lançamento de livro.



Participa de sabatina no jornal SBT Brasil.



Às 19h, participa do debate do Flow Podcast.



Em São Paulo, participa de debate no podcast Flow.



Às 14h, tem encontro com influenciadores digitais no Itaim Bibi, em São Paulo (SP).

Os candidatos

,

e

não têm agenda pública de campanha.

Os candidatos

e

não divulgaram agenda pública de campanha até o momento desta publicação.

A ordem de apresentação da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.