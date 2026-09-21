Tempestade, ventos fortes e granizo deixam Região Sul em alerta

O aumento da instabilidade em toda a região é causado pelo deslocamento de um ciclone extratropical da Argentina ao Oceano Atlântico. No extremo norte e no litoral do Paraná e no norte de Santa Catarina, incluindo Florianópolis (SC), o aviso é laranja de perigo potencial para tempestades.

Nas capitais da Região Sul os termômetros marcam mínima de 17 °C, em Curitiba, e máxima de 25 °C nas três capitais.

Também há previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas no sul do estado de São Paulo, enquanto que no oeste, centro e leste do estado pode chover de forma isolada.

Semana quente

No Centro-Oeste do país, a previsão é de poucas nuvens, com um alerta amarelo de perigo potencial para baixa umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%.

Na região, que já registrava valores elevados nos termômetros, o calor se intensifica ainda mais, com temperatura máxima prevista de 41 °C, em Cuiabá, e mínima de 19 °C, em Brasília.

Também há possibilidade de chuvas isoladas no sul do Amazonas, na capital Manaus, no norte de Rondônia, incluindo Porto Velho, e no oeste de Roraima.

Entre as capitais, a temperatura mínima é de 23 °C, em Rio Branco, e a máxima chega a 40 °C, em Palmas.

Há previsão de chuvas isoladas por toda a faixa litorânea que se estende pela Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte.

Nas capitais, a temperatura máxima esperada é de 40 °C, em Teresina, e a mínima é de 22 °C, em Salvador.