Quatro pessoas estão desaparecidas no RS após temporal

Três dessas pessoas, informou a Defesa Civil, estavam em um veículo que foi arrastado pela enxurrada.

Um homem foi resgatado, mas um adolescente de 13 anos, uma criança de 4 anos e uma mulher de 43 anos seguem desaparecidos.

Em uma outra ocorrência na cidade, um homem fazia a limpeza de uma galeria quando foi arrastado pela água no bairro De Lazzer.

sendo que 49 deles sofreram principalmente com os ventos. No município de Hulha Negra, por exemplo, as rajadas de vento chegaram a atingir 126,7 km/h. Já em Caxias do Sul, a chuva acumulada em um só dia chegou a 159,4 milímetros.

Em Pelotas, a prefeitura informou que o temporal destelhou casas e provocou a queda de muitas árvores, deixando famílias desalojadas. Em Nova Santa Rita, a prefeitura informou que 400 casas foram destelhadas. Por causa do temporal, a administração municipal de Nova Santa Rita decidiu suspender as aulas em diversas escolas da cidade.

Em Igrejinha, a prefeitura informou que o Rio Paranhana atingiu a cota de 3,5 metros e entrou em estágio de atenção, uma escala antes do nível de alerta. Mais de 100 casas ficaram destelhadas na cidade.

e, com a possibilidade de continuidade das chuvas, há riscos para alagamentos, enxurradas e extravasamento de rios.

, com acumulados oscilando entre 50 e 80 milímetros em 12 horas. Como já foram registrados acumulados durante essa madrugada, a Defesa Civil emitiu um alerta para essas regiões.

Nas áreas Noroeste, Norte e Nordeste do estado há condição para tempestades, com queda de granizo e rajadas intensas de vento, que podem superar os 90 km/h. O alerta vale até a próxima quarta-feira (23).