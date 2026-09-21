Temporais provocam morte, desaparecimentos e atingem 119 cidades no RS

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima era um motociclista que foi atingido pela queda de fios de alta tensão no momento do temporal na cidade.

De acordo com a prefeitura de Pelotas, o evento climático, caracterizado principalmente por um forte vendaval que chegou a alcançar 89 km/h, provocou destelhamentos, quedas de árvores e de postes e falta de energia em diversos pontos da cidade. Por causa disso, as aulas na rede pública municipal foram suspensas nesta segunda-feira.

Um homem foi resgatado, mas um adolescente de 13 anos, uma criança de 4 anos e uma mulher de 43 anos seguem desaparecidos. Em uma outra ocorrência na cidade, um homem realizava a limpeza de uma galeria quando foi arrastado pela água no bairro De Lazzer.

Além da morte registrada em Pelotas, os temporais ocorridos no estado também deixaram outras três pessoas feridas nas cidades de Aceguá, Caxias do Sul e Santa Maria.

, sendo que 101 delas estão desabrigadas e 701 desalojadas. Os fortes ventos e chuvas também provocaram danos em 27 escolas e sete estabelecimentos de saúde.