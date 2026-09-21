Morador de Pelotas mostra nas redes estragos causados por tempestade

A tempestade arrancou o telhado todo do segundo andar da minha casa, que é um sobrado. As telhas voaram para a casa do meu vizinho e quebraram todo o telhado dele. Caiu telha em cima do carro. Só não aconteceu uma tragédia por Deus mesmo, porque tinha uma mãe e uma filha nessa casa, conta àAgência Brasil
.
O desastre aconteceu por volta de 1h30 da manhã.
Os vídeos que Cunha colocou na internet dão a dimensão dos estragos. É possível ver a água inundando toda a sua residência, descendo pela escada, além da total ausência de telhado.
A ventania e as chuvas atingiram também outros imóveis na região onde Cunha vive. Um prédio caiu no centro de Pelotas. A cidade está um caos hoje, diz..
Rafael conta ainda que os moradores do bairro Laranjal não estão recebendo ajuda da prefeitura, do estado e nem da Defesa Civil local.
Só dá telefone ocupado desde a 1h30 da manhã. Estou ligando para eles, para a Defesa Civil e para os bombeiros. A polícia não pode fazer nada e passa o número da Defesa Civil, que só dá ocupado, lamenta.
Cunha não tem ideia do prejuízo material que terá, mas praticamente todos os seus móveis e outros pertences ficaram molhados. Tenho uns R$ 2 mil em livros dentro de caixas que estão debaixo d´água. Muitas coisas de estante, de enfeite, coisas antigas que eu tinha. Tenho carne no congelador. Isso aí eu perdi tudo, diz.Segundo informação da Defesa Civil, a tempestade deixou ao menos quatro pessoas desaparecidas, quatro desabrigadas e 624 desalojadas.
De acordo com o órgão, 64 municípios do Rio Grande do Sul enfrentaram problemas com o temporal. Na cidade de Hulha Negra o vento chegou a 126,7 km/h.