FAB e bombeiros buscam helicóptero com cantor Rick, desaparecido em SC

Segundo os bombeiros a aeronave decolou de Porto Belo (SC) e seguia para a região de São Joaquim. Além do cantor, estava na aeronave o empresário Bruno Avelar.

O Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico de Curitiba, o Salvaero Curitiba, da FAB, atuou durante a tarde com duas aeronaves, uma Black Hawk (H-60) e SC-105 Amazonas, na região de Vacas Gordas, onde um aviso aos bombeiros relatou queda de aeronave.

"A prioridade da operação é localizar a aeronave e seus ocupantes no menor tempo possível, concentrando os esforços de busca nas áreas de maior probabilidade e ajustando continuamente o planejamento à medida que novas informações são obtidas", informou a FAB.

Os bombeiros informaram que concentram as buscas em dois pontos, com uma distância de 30 quilômetros, entre o local onde foi avistada a queda e o ponto onde foi registrado o último sinal de celular de um dos tripulantes.

Cerca de 20 bombeiros militares participam da operação, com apoio de viaturas com tração 4x4, necessárias para acessar o terreno.