Veja como foi a segunda-feira (21) dos candidatos a presidente

>> Veja como foi o dia dos presidenciáveis:

A agenda dos candidatos à Presidência nesta segunda-feira (21) incluiu sabatina, atos políticos, encontros com apoiadores e atividades de campanha em diferentes cidades.



Em São Paulo, o candidato Augusto Cury participou de um encontro com influenciadores digitais.

Em conversa com a imprensa, Cury disse que há atualmente uma indústria que promove o ódio entre eleitores e políticos de direita e esquerda. Segundo ele, essa polarização precisa acabar e que, se eleito, irá governar para todos.



Em Imperatriz (MA), a candidato Clariana Barão fez adesivaço.



O candidato Edmilson Costa participou de programa do PCB no Youtube.

Ele afirmou que uma de suas principais bandeiras é intensificar a democracia por meio da formação de conselhos populares.

Os conselhos populares têm como função proporcionar a atuação do povo na gestão da economia e do Estado. Esses conselhos podem ser eleitos nos locais de trabalho, de moradia, de estudo e funcionariam como uma espécie de estrutura permanente da democracia direta, disse.



O candidato Flávio Bolsonaro cumpriu agenda de campanha em Natal (RN), onde participou de uma moto-carreata e fez um comício.

Flávio Bolsonaro disse que irá manter o benefício do programa Bolsa Família, aliado a uma política de corte de impostos.

Vou estender a mão para que possam se qualificar, se capacitar, concluir seus estudos, possam ter na palma da mão a possibilidade de saber onde tem emprego compatível com o que ela sabe fazer perto de onde mora. Como dar um financiamento barato, de longo prazo, e ensinando as pessoas como é que abre o seu próprio negócio, afirmou.



Em São Paulo, o candidato Hertz Dias teve encontro com o professor e comunicador Thiago Torres, conhecido como Chavoso da USP, e participou de lançamento de livro.



O candidato Leonardo Avalanche não divulgou agenda pública de campanha.



Em viagem a Nova York (EUA), o presidente Lula, candidato à reeleição, defendeu as urnas eletrônicas usadas no sistema eleitoral brasileiro.

Estou muito tranquilo com relação ao processo eleitoral. A nossa urna é muito séria. Aliás, o mundo inteiro deveria adotar o sistema eletrônico do Brasil. Não tem nenhum problema de contestação nas nossas eleições, disse em entrevista à emissora de televisão CNN.

Ele afirmou que o eleitor irá escolher em outubro entre quem defende "uma política de preservação ambiental, ou de desmatamento; uma política de inclusão social ou abandono das pessoas pobres. O fortalecimento da cultura, ou o fim da cultura. É isso que está em jogo.

Lula afirmou que já pediu para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não interferir nas eleições brasileiras e que a relação entre os dois países é sólida, sem nenhum sentimento de aversão aos Estados Unidos.



O candidato Renan Santos participou de sabatina no jornal SBT Brasil.



O candidato Romeu Zema participou, na capital paulista, de debate do Flow Podcast.



O candidato Ronaldo Caiado participou de debate no Flow Podcast.



O candidato Rui Costa Pimenta não teve agenda pública de campanha.



A candidata Samara Martins não teve agenda pública de campanha.



O candidato Wilson Grassi não teve agenda pública de campanha.

A ordem de apresentação da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

* Colaboraram Luciano Nascimento (São Luís), Marcelo Brandão (Brasília) e redação de São Paulo.