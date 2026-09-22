Defesa Civil do Rio emite novo alerta para chuvas e ventanias

A frente fria também deve trazer chuva moderada a forte. Na madrugada desta terça-feira, rajadas de vento foram observadas em vários pontos do Rio de Janeiro. De acordo com a Defesa Civil Estadual, Paraty, no litoral sul fluminense, registrou ventos de até 76 km/h.

Nesta manhã, bombeiros tiveram que resgatar praticantes de stand up paddle, na praia de Copacabana, na zona sul da cidade, que se distanciaram da areia devido às rajadas de vento. Ninguém ficou ferido.

Alguns municípios do Grande Rio, inclusive a capital, registraram chuva fraca a moderada na capital durante a manhã. A Defesa Civil orienta a população que evite permanecer próximo a árvores, postes, placas, andaimes e outras estruturas que possam ser afetadas pela força dos ventos.