Polícia Civil faz operação contra facção criminosa em quatro estados

Policiais civis fazem, nesta terça-feira (22), uma operação contra o fornecimento de drogas ilícitas para uma das principais facções criminosas do Rio de Janeiro. A operação Icarus está cumprindo mandados de prisão e de busca e apreensão contra acusados de abastecer pontos de revenda de cocaína e maconha.

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De acordo com a Polícia Civil, o esquema tinha uma divisão de tarefas entre liderança, operadores logísticos, transportadores, responsáveis pela cobrança e pelo recolhimento de valores e pessoas interpostas.

Os investigadores também identificaram o uso de empresas dos setores de transporte e logística para ocultar e viabilizar o envio de drogas entre São Paulo e o Rio de Janeiro.