Polícia Civil faz operação contra facção criminosa em quatro estados

.Até as 6h30 de hoje, seis pessoas já tinham sido presas, entre eles um homem apontado como o articulador central do esquema de abastecimento de drogas, responsável por negociar cargas, organizar o transporte, fazer pagamentos e movimentar os valores provenientes da atividade criminosa.
De acordo com a Polícia Civil, o esquema tinha uma divisão de tarefas entre liderança, operadores logísticos, transportadores, responsáveis pela cobrança e pelo recolhimento de valores e pessoas interpostas.Pelo menos duas grandes apreensões estão relacionadas ao esquema criminoso, em 2024: 715 quilos de cocaína e maconha em Guarulhos (SP) e 73,8 quilos de cocaína em Seropédia (RJ).
Os investigadores também identificaram o uso de empresas dos setores de transporte e logística para ocultar e viabilizar o envio de drogas entre São Paulo e o Rio de Janeiro.Também foram encontradas operações financeiras consideradas atípicas envolvendo investigados e pessoas jurídicas, possivelmente utilizadas para a ocultação e dissimulação de valores. O valor total movimentado chegou a R$ 70 milhões curto espaço de tempo.