Confira a agenda dos presidenciáveis nesta terça-feira (22) 

Clariana Barão (DC)
Participa de visita à Igreja Casa de Oração do Brás, em São Paulo (SP), e faz caminhada pelo bairro. À noite, participa de sabatina da Revista Veja.
Edmilson Costa (PCB)
Em João Pessoa, participa da inauguração do comitê do candidato a governador Pedro Coutinho, do Democracia Cristã.
Flávio Bolsonaro (PL)
Faz panfletagem e caminhada no Centro de Belo Horizonte e participa de ato de campanha das candidaturas do PCB na Casa dos Jornalistas.
Hertz Dias (PSTU)
Passa o dia em São Luís (MA). Às 10h22, começa moto-carreata, concentração no QG do Capitão, retorno do aeroporto. Às 12h, participa de comício no bairro Cohajap.
Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Participa dos podcasts Tamir Convida e IronTalks
Renan Santos (Missão)
Participa de plenária de mobilização de movimentos, centrais, organizações, juristas e artistas, no Espaço Cultural Elza Soares em São Paulo (SP).
Romeu Zema (Novo)
Às 10h30, participa da missa no Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, em Aparecida (SP). Às 11h30, participa de encontro no Estacionamento do Santuário. Às 13h, encontra estudantes e apoiadores na Universidade do Vale do Paraíba (Campus Castejón), em São José dos Campos (SP). Às 19h45, tem sabatina no Jornal da Record, São Paulo (SP).
Ronaldo Caiado (PSD)
Passa o dia em Poços de Caldas (MG). Às 10h, concede entrevista ao vivo à TV Poços. Às 11h, grava entrevista para a Jovem Pan Poços. Às 12h, participa de entrevista ao vivo para a rádio Onda Poços. Às 12h30, tem almoço com empresários, no centro. Às 14h40, faz caminhada no centro de poços.
Wilson Grassi (Democrata)
Participa de carreatas nas cidades de Buriti Alegre e Morrinhos, em Goiás. À noite, faz reunião política com lideranças de Luziânia (GO).
Concede entrevista ao portal A Priori.
A candidataSamara Martins (UP)
não tem agenda pública de campanha nesta terça-feira.
Os candidatosLeonardo Avalanche (PRTB)
eRui Costa Pimenta (PCO)
não divulgaram a agenda pública de campanha até o momento desta publicação.
A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.