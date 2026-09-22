Temporais provocam duas mortes e afetam mais de 527 mil pessoas no RS

Outras três pessoas estão desaparecidas no município, que chegou a registrar 159,4 milímetros de chuva ontem.

De acordo com a prefeitura de Pelotas, o evento climático, caracterizado principalmente por um forte vendaval que chegou a alcançar 89 km/h, provocou destelhamentos, quedas de árvores e de postes e falta de energia em diversos pontos da cidade.

Os temporais ocorridos no estado também deixaram três pessoas feridas nas cidades de Aceguá, Caxias do Sul e Santa Maria.

Balanço divulgado nesta manhã (22) pela Defesa Civil informou que, desde a última sexta-feira (18), foram registradas 151 ocorrências relacionadas a fortes ventos e chuvas em 146 municípios do estado.

No total, mais de 527 mil pessoas de todo o estado foram afetadas pelos eventos climáticos dos últimos dias, sendo que 413 delas estão desabrigadas e 2.732, desalojadas.

Os fortes ventos e chuvas também provocaram danos em 38 estabelecimentos de ensino e em 17 estabelecimentos de saúde.