Temporais no RS deixam mais de 700 pessoas desabrigadas

segundo balanço divulgado no final da tarde desta terça-feira (22) pela Defesa Civil estadual.

Os dados mostram ainda que

, ou seja, conseguiram ir para casa de parentes ou conhecidos. Segundo o órgão, mais de 560 mil pessoas foram afetadas pelos eventos climáticos em 145 municípios gaúchos.

De acordo com o boletim, foram confirmadas quatro mortes: três em Caxias do Sul e uma em Pelotas. Há ainda uma pessoa desaparecida na Serra Gaúcha.

A Defesa Civil estadual emitiu, também nesta terça-feira,

O comunicado é válido até as 14h30 desta quarta-feira (23).

Em caso de emergência, devem entrar em contato com a Brigada Militar (190) ou com o Corpo de Bombeiros Militar (193), diz o alerta.