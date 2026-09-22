Defesa Civil emite alerta de tempestade e rajadas de vento no DF

Moradores de regiões administrativas como Águas Claras, Ceilândia e Sobradinho confirmaram a ocorrência de ventos fortes, mas sem registro de precipitação.

, que começa oficialmente às 21h05 desta terça. O tempo fica ensolarado, com poucas nuvens apenas no sul de Mato Grosso do Sul, onde a presença da massa de ar frio deixa as temperaturas mais baixas.

A menor temperatura entre as capitais será registrada em Campo Grande (MS), com 17 °C, onde a máxima não passa dos 24 °C. Em Brasília (DF) e Cuiabá (MT), a máxima chega a 31 °C. Em Goiânia (GO), a máxima chega a 32 °C.

Orientações

Em caso de rajadas de ventos, as autoridades recomendam que as pessoas fechem bem janelas e portas, evitando fluxos de ventos no interior das casas, que podem derrubar objetos ou quebrar vidros.

Também orienta-se desligar aparelhos elétricos e fechar registro de água e gás e evitar estacionar veículos sob árvores ou próximos de torres de transmissão.