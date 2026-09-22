Mega-Sena acumula para R$ 38 milhões; confira os números sorteados

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.061 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (22).

39 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 42.199,06 cada

2.148 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.262,94 cada

Apostas

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.