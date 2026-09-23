Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quarta-feira (23) 

Também estão previstas panfletagens, caminhada, plenárias sobre educação e movimentos sociais, assinatura de carta-compromisso e ato com artistas e representantes da cultura. Hertz Dias (PSTU)
Flávio Bolsonaro (PL)
Em Belo Horizonte (MG), participa de panfletagens na região da Escola Estadual Cecília Meireles e na avenida Sinfrônio Brochado. À noite, participa de assinatura da carta compromisso com os candidatos no SindREDE e concede entrevista.
Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Às 19h, faz live no YouTube, no TV Celular Flávio.
Renan Santos (Missão)
No Rio de Janeiro (RJ), participa de ato com artistas, lideranças políticas e personalidades da cultura para debater propostas para o setor.
Romeu Zema (Novo)
Participa de encontro com apoiadores em cidades de São Paulo: Sorocaba, Americana, Nova Odessa e Campinas.
Ronaldo Caiado (PSD)
Participa de debate da Revista Veja, em São Paulo (SP).
Samara Martins (UP)
Participa de debate da Revista Veja, em São Paulo (SP).
Wilson Grassi (Democrata)
Em Salvador (BA), faz panfletagem em frente ao complexo fabril Bahia Têxtil e caminhada com mini-trio na Rua do Uruguay. À noite, participa de plenária sobre educação pública na Frente da Biblioteca da Ufba e de reunião com movimentos sociais da Bahia na Casa Preta Zeferina.
Augusto Cury (Avante)
Concede entrevista ao podcast Minuto Micheletto.
Edmilson Costa (PCB)
Visita o Instituto Baccarelli, em São Paulo (SP), e participa do Podcast Os Sócios, em Barueri (SP). À noite, participa do debate da Revista Veja, em São Paulo (SP).
Às 19h, visita o Memorial de Direitos Humanos (antigo Dops) em Belo Horizonte.
Os candidatosRui Costa Pimenta (PCO)
eClariana Barão (DC)
não têm agenda pública de campanha nesta quarta-feira.
O candidatoLeonardo Avalanche (PRTB)
não divulgou a agenda pública de campanha até o momento desta publicação.
A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.
*Texto atualizado às 9h18 para incluir informação de agenda do candidato Flávio Bolsonaro.