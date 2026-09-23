Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quarta-feira (23) 

A agenda dos presidenciáveis nesta quarta-feira (23) inclui debates, entrevistas e encontros com apoiadores, além de visitas a instituições e atividades de campanha.Também estão previstas panfletagens, caminhada, plenárias sobre educação e movimentos sociais, assinatura de carta-compromisso e ato com artistas e representantes da cultura.



Em Belo Horizonte (MG), participa de panfletagens na região da Escola Estadual Cecília Meireles e na avenida Sinfrônio Brochado. À noite, participa de assinatura da carta compromisso com os candidatos no SindREDE e concede entrevista.







Às 19h, faz live no YouTube, no TV Celular Flávio.



No Rio de Janeiro (RJ), participa de ato com artistas, lideranças políticas e personalidades da cultura para debater propostas para o setor.



Participa de encontro com apoiadores em cidades de São Paulo: Sorocaba, Americana, Nova Odessa e Campinas.



Participa de debate da Revista Veja, em São Paulo (SP).



Participa de debate da Revista Veja, em São Paulo (SP).



Em Salvador (BA), faz panfletagem em frente ao complexo fabril Bahia Têxtil e caminhada com mini-trio na Rua do Uruguay. À noite, participa de plenária sobre educação pública na Frente da Biblioteca da Ufba e de reunião com movimentos sociais da Bahia na Casa Preta Zeferina.



Concede entrevista ao podcast Minuto Micheletto.



Visita o Instituto Baccarelli, em São Paulo (SP), e participa do Podcast Os Sócios, em Barueri (SP). À noite, participa do debate da Revista Veja, em São Paulo (SP).



Às 19h, visita o Memorial de Direitos Humanos (antigo Dops) em Belo Horizonte.

Os candidatos

e

não têm agenda pública de campanha nesta quarta-feira.

O candidato

não divulgou a agenda pública de campanha até o momento desta publicação.

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

*Texto atualizado às 9h18 para incluir informação de agenda do candidato Flávio Bolsonaro.