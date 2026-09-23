Fim de tarde e noite serão de céu encoberto e garoa em São Paulo

No período do fim da tarde até a noite, a previsão aponta para céu encoberto, garoa pontual e temperaturas por volta dos 13°C.

A madrugada registrou média de temperatura mínima de 12,9°C nas estações meteorológicas automáticas.

O início da manhã na capital paulista foi marcado por chuviscos, céu encoberto e sensação de frio.

Na região de Parelheiros, no extremo da zona sul, foi registrada a mínima absoluta de 10,4°C. Por outro lado, a maior mínima ocorreu na Sé, no centro, onde os termômetros marcaram 13,7°C.

Sol

Sem expectativa de chuva, a tarde promete ser ensolarada e agradável, com temperaturas oscilando entre a mínima de 14°C e a máxima de 26°C.



De acordo com CGE, o cenário indica fim de semana ensolarado e com termômetros em alta.

*Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior