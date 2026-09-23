Anvisa alerta para venda irregular de tirzepatida em pó na internet

A substância é um medicamento injetável que ativa o receptor de GLP-1, presente nas chamadas canetas emagrecedoras.

No Brasil, a tirzepatida regulamentada pela Anvisa é vendida em farmácias, sendo o princípio ativo presente no Mounjaro. Também pode ser encontrada em farmácias de manipulação, desde que o paciente tenha indicação e prescrição médica.

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A agência ressalta que o comércio ilegal desse tipo de medicamento tem sido alvo de diversas ações policiais.

A Anvisa ressalta que, como o produto não passou por nenhuma avaliação, não é possível comprovar nem mesmo se o princípio ativo da substância está presente.

Além disso, não é possível comprovar sua concentração, nem a presença de impurezas e agentes contaminantes, diz a nota.

Riscos

A crença de que misturar um produto em pó com água ou outra solução e aplicá-lo com uma seringa torna essa mistura segura oferece sérios riscos à saúde, especialmente quando não existe garantia de que o produto seja estéril.

Há também o risco de contaminação no preparo, por se tratar de ambiente doméstico.

Por essas razões, apenas produtos fabricados especificamente para uso injetável, sob rígidos controles de qualidade e esterilidade, devem ser administrados por essa via, recomenda a Anvisa

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Nessa fase, o produto ainda está sendo avaliado em ensaios clínicos para confirmar, ou não, sua segurança, eficácia e qualidade.

Nessas condições, não há garantias de que os benefícios esperados superem possíveis danos à saúde., afirma a agência.