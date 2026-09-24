Sete candidatos concorrem ao governo do Amazonas; veja quem são

Desse total,

. Entre os eleitores que declararam cor/raça, 75,93% são pessoas pardas; 10,53%, brancas; 9,27%, indígenas; 3,81%, pretas; e 0,46%, amarelas.

O primeiro turno das eleições ocorre no dia 4 de outubro. Em eventual segundo turno, os eleitores voltam às urnas em 25 de outubro.

Serão escolhidos os chefes do Poder Executivo - presidente da República e governadores - e seu vices, além dos representantes para compor o Legislativo, tanto no âmbito federal como no estadual e distrital - senadores, deputados federais, deputados estaduais e distritais.

Conheça os candidatos ao governo do Acre, em ordem alfabética de acordo com o nome que aparece na urna eletrônica:

Cabo Daciolo - Benevenuto Daciolo Fonseca dos Santos (Mobiliza)

David Almeida - David Antônio Abisai Pereira de Almeida (Pra Cima Amazonas)

Gilberto Vasconcelos - Gilberto Vasconcelos da Silva (PSTU)

Isael Munduruku - Isael Franklin Gonçalves (Federação PSOL Rede)

Omar Aziz - Omar Jose Abdelaziz (Força Amazonas)

Professora Maria do Carmo - Maria do Carmo Seffair Lins de Albuquerque (Mudar É Urgente)

Roberto Cidade - Roberto Maia Cidade Filho (União Pelo Amazonas)