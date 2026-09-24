Conheça os candidatos ao governo do Amapá nas eleições deste ano

Desse total,

Entre os eleitores que declararam cor/raça, 72,15% são pessoas pardas; 13,91%, brancas; 11,53%, pretas; 1,93%,indígenas; e 0,47%, amarelas.

O primeiro turno das eleições ocorre no dia 4 de outubro. Em eventual segundo turno, os eleitores voltam às urnas em 25 de outubro.

Serão escolhidos os chefes do Poder Executivo - presidente da República e governadores - e seu vices, além dos representantes para compor o Legislativo, tanto no âmbito federal como no estadual e distrital - senadores, deputados federais, deputados estaduais e distritais.

Conheça os candidatos ao governo do Acre, em ordem alfabética de acordo com o nome que aparece na urna eletrônica:

Carlos Cley - Carlos Cley Ramos Paiva (PSTU)

Clécio - Clécio Luís Vilhena Vieira (Juntos por Todo o Amapá)

Delegado Marcos - Marcos José Reategui de Souza (DC)

Dr. Furlan - Antonio Paulo de Oliveira Furlan (Trabalhar para Transformar o Amapá)

Jairo Palheta - Jairo Palheta da Silva Marques (PCO)