Eleições 2026: veja quem são os candidatos ao governo de Rondônia

Desse total,

. Entre os eleitores que declararam cor/raça, 65,3% são pessoas pardas; 23,79%, brancas; 8,44%, pretas; 1,85%, indígenas; e 0,62%, amarelas.

O primeiro turno das eleições ocorre no dia 4 de outubro. Em eventual segundo turno, os eleitores voltam às urnas em 25 de outubro.

Serão escolhidos os chefes do Poder Executivo - presidente da República e governadores - e seu vices, além dos representantes para compor o Legislativo, tanto no âmbito federal como no estadual e distrital - senadores, deputados federais, deputados estaduais e distritais.

Conheça os candidatos ao governo do Acre, em ordem alfabética de acordo com o nome que aparece na urna eletrônica:

Adailton Furia - Adailton Antunes Ferreira (Gente que Gosta de Gente)

Expedito Netto - Expedito Goncalves Ferreira Netto (Fé Rondônia)

Hildon Chaves - Hildon de Lima Chaves (Rondônia com a Força do Trabalho e da União)

Marcos Rogério - Marcos Rogerio da Silva Brito (Juntos por Rondônia)

Pedro Abib - Pedro Abib Hecktheuer (Experiência Fé e Autoridade Rondônia Forte de Verdade - PDT/MDB)

Samuel Costa - Samuel Costa Menezes (PSB)