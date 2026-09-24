Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quinta-feira (24) 

A agenda dos presidenciáveis nesta quinta-feira (24) inclui entrevistas, debates, atos e encontros com apoiadores.

Também estão previstas visitas a instituições e espaços comerciais, carreata, coletiva de imprensa e panfletagens em diferentes cidades.



Participa do ato Brasil Pronto pra Mais na Praça Marechal Deodoro, no centro de Maceió (AL).



Participa de encontro com apoiadores em cidades de São Paulo: Piracicaba, São Carlos e Ribeirão Preto.



Às 10h30, participa de entrevista ao vivo para a Jovem Pan Campinas, em São Paulo. Às 11h45, caminha pelas ruas Rota dos Imigrantes e Rua Boulevard centro comercial de Holambra (SP). Às 12h50, tem almoço com apoiadores em Holambra, na Casa Bela Café. Às 13h50, encontra-se com empresários na empresa Inbra, em Jaguariúna. Às 14h50, conhece o CAJ - Centro de Referência Autismo de Jaguariúna (SP).



Às 9h35, participa de entrevista, ao vivo no Programa Primeira Hora, da Rádio Acústica FM 97.7 (RS). Às 10h45, tem caminhada na Av. Mangalô - Região Noroeste de Goiânia (GO). Às 17h, participa de carreata em Senador Canedo (GO).



Às 13h, participa do programa Análise Internacional, transmitido pelo canal do Diário Causa Operária no YouTube.



Em Cuiabá (MT), visita a Casa Cury e o Shopping Popular. Em Porto Velho (RO), participa de carreata e coletiva de imprensa. À noite, visita a sede do Avante em Manaus (AM).



Concede entrevista ao portal Pleno News.



Participa de debate sobre o Programa Anticapitalista e Anti-imperialista para o Brasil do Partido Comunista Brasileiro, na Lapa, Rio de Janeiro (RJ).



Às 17h, participa Bloquinho do Nikolas Ferreira, na Praça Lions Clube, em Teófilo Otoni (MG).

Às 19h30, estará no bloquinho do Nikolas Ferreira em Governador Valadares (MG), na Praça do Imigrante.



Em Belo Horizonte (MG), participa de panfletagem na porta da UFMG e na Praça Sete. Após almoço no Mercado Central, faz panfletagem na fábrica Sumitomo em Juatuba (MG). À noite, participa de debate na sede do SindREDE, em Belo Horizonte.

Os candidatos

e

não têm agenda pública de campanha nesta quarta-feira.

O candidato

não divulgou agenda pública de campanha até o momento desta publicação.

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.