Rio Grande do Norte tem oito candidatos a governador; conheça

No estado, 2.660.565 eleitores estão aptos a votar. Desse total, 53% são mulheres e 47% homens.
Entre os eleitores que declararam cor/raça, 58,2% são pardos, 32,53% são brancos e 8,43%, pretos. Amarelos e indígenas não chegam a 1%.O primeiro turno será realizado no dia 4 de outubro
, quando serão votados candidatos a deputado federal, estadual, dois senadores, governador e presidente da República, esses dois últimos incluindo seus vices. A chapa de senador é composta por um titular e dois suplentes.O segundo turno está marcado para o dia 25
e pode ocorrer na disputa para os cargos de governador e presidente. Os eleitores voltarão às urnas se nenhum dos candidatos conquistar mais de 50% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos, no primeiro turno.Conheça os candidatos ao governo do Rio Grande do Norte.
A lista está em ordem alfabética, de acordo com o nome na urna.
Allyson - Allyson Leandro Bezerra Silva (União)
Álvaro Dias - Álvaro Costa Dias (PL)
Arinalda do MLB - Arinalda Vasconcelos de Medeiros (UP)
Cadu de Lula - Carlos Eduardo Xavier (PT)
Dário Barbosa - Dario Barbosa de Melo (PSTU)
Henrique Lyra - Henrique Othon Costa de Lyra (PCO)
Professor Roberio Paulino - Roberio Paulino Rodrigues (PSOL)