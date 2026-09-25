Rio Grande do Norte tem oito candidatos a governador; conheça

No estado, 2.660.565 eleitores estão aptos a votar. Desse total, 53% são mulheres e 47% homens.

Entre os eleitores que declararam cor/raça, 58,2% são pardos, 32,53% são brancos e 8,43%, pretos. Amarelos e indígenas não chegam a 1%.

, quando serão votados candidatos a deputado federal, estadual, dois senadores, governador e presidente da República, esses dois últimos incluindo seus vices. A chapa de senador é composta por um titular e dois suplentes.

e pode ocorrer na disputa para os cargos de governador e presidente. Os eleitores voltarão às urnas se nenhum dos candidatos conquistar mais de 50% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos, no primeiro turno.

A lista está em ordem alfabética, de acordo com o nome na urna.

Allyson - Allyson Leandro Bezerra Silva (União)

Álvaro Dias - Álvaro Costa Dias (PL)

Arinalda do MLB - Arinalda Vasconcelos de Medeiros (UP)

Cadu de Lula - Carlos Eduardo Xavier (PT)

Dário Barbosa - Dario Barbosa de Melo (PSTU)

Henrique Lyra - Henrique Othon Costa de Lyra (PCO)

Professor Roberio Paulino - Roberio Paulino Rodrigues (PSOL)

Rodrigo Bolsonaro - Karlo Rodrigo Lucio Vieira (AGIR)