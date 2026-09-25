Polícia prende ex-vereadora Veronica Costa, condenada por tortura

A ex-vereadora do Rio de Janeiro Veronica Costa foi presa, na noite dessa quinta-feira (24), pela Polícia Civil fluminense. Ela foi condenada por torturar seu ex-marido Marcio Costa, junto com membros da família dela, em 2011. Mais três acusados foram presos.

De acordo com a polícia, os quatro foram presos pela Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter) depois de um trabalho de inteligência e diligências feito por agentes. Os acusados estavam em uma casa no Vale das Videiras, na região serrana fluminense.