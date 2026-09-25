Polícia prende ex-vereadora Veronica Costa, condenada por tortura

De acordo com a polícia, os quatro foram presos pela Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter) depois de um trabalho de inteligência e diligências feito por agentes. Os acusados estavam em uma casa no Vale das Videiras, na região serrana fluminense.Eles eram considerados foragidos e, durante o trabalho de investigação para descobrir seu paradeiro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) colaborou com o monitoramento da placa de um dos veículos utilizados durante a fuga. Ao chegar à delegacia, Veronica Costa disse que não é bandida e nem marginal, que ficou triste com a prisão e que o Poder Judiciário errou. Veronica Costa foi vereadora da cidade do Rio de Janeiro por cinco mandatos, em um total de 20 anos (de 2001 a 2008 e de 2013 a 2024).