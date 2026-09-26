BH: Aeroporto de Confins suspende operações por problema na pista

Como medida preventiva para garantir a segurança das pessoas, as operações do aeroporto estão temporariamente suspensas neste sábado (26) para a realização de uma intervenção pontual na pista de pousos e decolagens, diz a concessionária em nota.

As operações de pouso e decolagem no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte/Confins estão suspensas neste sábado (26) em razão de um problema na pista. De acordo com a concessionária que administra o local, a BH Airport, ainda não há previsão para a normalização do funcionamento.

O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte/Confins é o segundo maior em destinos domésticos do país.