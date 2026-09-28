Inmet faz alerta para onda de calor em oito estados do país

No Centro-Oeste do país, chove de forma isolada no noroeste de Mato Grosso e na faixa oeste também pode haver chuva isolada.

Os termômetros devem chegar a 40°C, em Cuiabá, e a mínima prevista nas capitais é de 20°C em Brasília.

Na Região Sudeste, ocorrem chuvas isoladas no litoral de São Paulo, no sudeste de Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Ainda pode chover de forma isolada no sul do Espírito Santo.

Nas capitas, a temperatura máxima esperada é de 35°C, em Belo Horizonte, e a mínima é de e 28°C, no Rio de Janeiro.

No Norte do Brasil, chove com trovoadas em diversas partes do estado Amazonas. No Acre, em Rondônia e em Roraima são esperadas pancadas de chuva isoladas. Também pode chover no sudoeste, oeste, noroeste, centro e nordeste do Pará.

Entre as capitais, a temperatura varia entre 22°C em Rio Branco e 39°C em Palmas.

Na região Nordeste, a chuva é esperada nos litorais da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte.

A temperatura máxima nas capitais da região será de 39°C em Teresina e a mínima será de 22°C em Maceió.

Frente fria no Sul

No oeste e norte catarinense e no sudoeste, sul e leste do Paraná ocorre chuva isolada, que pode atingir também o oeste, centro e Campos Gerais do Paraná.

O calor persiste apenas no norte e noroeste do Paraná. Entre as capitais, a máxima será de 22°C em Porto Alegre e a mínima será de 16°C em Curitiba.