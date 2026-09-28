PF prende candidato de extrema direita por depredar patrimônio da UnB

Segundo a UnB, Wilker Leão, candidato a deputado federal pelo Novo, foi preso em flagrante pela Polícia Federal, após depredar pinturas em muro do Instituto de Artes, acompanhado de apoiadores que teriam agredido estudantes no local.

Por isso, a união da comunidade em defesa da Universidade é tão importante.

Em abril, acompanhado de outros militantes de direita, chegaram a convocar um ato na UnB que estimulava violência contra estudantes da instituição. Na convocação, foram feitas menções como trocar porrada com os vermes e porrada nos comunistas.

Protocolo de segurança

Forças policiais foram acionadas e houve prisão em flagrante pela Polícia Federal. A Universidade está adotando todas as providências administrativas e jurídicas cabíveis para a apuração dos fatos e responsabilização dos envolvidos, detalhou a UnB.

A

aguarda manifestação dos advogados de defesa do candidato sobre o ocorrido.