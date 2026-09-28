PF prende candidato de extrema direita por depredar patrimônio da UnB

Segundo a UnB, Wilker Leão, candidato a deputado federal pelo Novo, foi preso em flagrante pela Polícia Federal, após depredar pinturas em muro do Instituto de Artes, acompanhado de apoiadores que teriam agredido estudantes no local.Em nota, a universidade associa o ataque a métodos adotados pela extrema-direita que, além de ilegais, são covardes, porque só se viabilizam na impossibilidade do debate qualificado.
Leão tem sido pivô de uma série de conflitos com a comunidade universitária. Recentemente, ele foi expulso da UnB, onde cursava História, após processo disciplinar que o condenou por gravar sem consentimento professores e alunos, com o objetivo de ridicularizá-los.
Por isso, a união da comunidade em defesa da Universidade é tão importante.
Em abril, acompanhado de outros militantes de direita, chegaram a convocar um ato na UnB que estimulava violência contra estudantes da instituição. Na convocação, foram feitas menções como trocar porrada com os vermes e porrada nos comunistas.
Protocolo de segurançaNeste domingo, Leão retornou ao campus para pintar de branco o muro do Instituto de Artes, destruindo pinturas feitas por alunos. A UnB, então, colocou em prática o protocolo de segurança previsto para esse tipo de situação.
Forças policiais foram acionadas e houve prisão em flagrante pela Polícia Federal. A Universidade está adotando todas as providências administrativas e jurídicas cabíveis para a apuração dos fatos e responsabilização dos envolvidos, detalhou a UnB.A universidade disse se solidarizar com os estudantes agredidos durante o episódio; que prestará o apoio necessário a todos que tenham sido prejudicados; e, por fim, que seguirá firme na defesa de sua comunidade, de seus espaços e da convivência democrática.
AAgência Brasil
aguarda manifestação dos advogados de defesa do candidato sobre o ocorrido.