Congresso Nacional tem novo site para agendar visitas guiadas

A partir desta segunda-feira (28), entrou no ar o novo site do Programa Visite o Congresso Nacional.
A ferramenta possibilita o agendamento da visita guiada ao prédio público, em Brasília, às segundas, quintas, sextas, sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h.
Do hotel, o visitante pode já entrar no site e marcar o horário que esteja disponível e ver o que ele pode fazer em Brasília para além da visita ao Congresso, conta Daniel Pinto, coordenador-geral da Secretaria de Relações Públicas do Senado.
>> Clique aqui e acesse o site para agendar a visitaCada visita dura em média cerca de 50 minutos e percorre o Salão Negro, o Salão Branco, o Salão Verde, o Salão Azul, o Túnel do Tempo, e os plenários da Câmara dos Deputados e do Senado.
Durante o trajeto, um mediador do Congresso Nacional acompanha o grupo mostrando detalhes sobre a arquitetura, obras de arte, esculturas, bustos, mobiliário e funcionamento das Casas Legislativas.Anualmente, o Congresso Nacional recebe cerca de 150 mil visitantes
em busca da experiência de conhecer de perto o prédio onde funcionam as duas casas legislativas. É o terceiro ponto turístico mais visitado em Brasília.
De acordo com Daniel Pinto, o prédio projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer por si só já desperta a curiosidade dos visitantes, especialmente, por estar presente no imaginário de quem assiste aos noticiários televisivos e o vê com frequência ilustrando reportagens.
Para além disso, eu acho que a visita do Congresso é muito bem recomendada porque ela é uma experiência de turismo cívico, de educação política e cidadã, reforça.
Como agendarAs reservas para o passeio são gratuitas e podem ser feitas para grupos de até 50 pessoas.
Para agendar, o visitante precisa entrar no site e preencher um formulário com os dados pessoais para fazer esse agendamento, explica Daniel Pinto.
A visita é acessível e há possibilidade de atendimento em Libras, mas é necessário informar na hora do agendamento. Também é possível ter o acompanhamento mediado em outros idiomas como inglês, francês e espanhol, sendo necessário agendamento prévio.
O visitante vai entrar no site e selecionar inglês ou espanhol, por exemplo. Se tiver alguma condição de acessibilidade por pessoa com deficiência ou que precise de um atendimento especial a gente tem a possibilidade de oferecer isso por meio das indicações que são feitas no formulário de agendamento, explica Daniel Pinto.É recomendado chegar com pelo menos 30 minutos de antecedência do horário agendado.
Para acessar o prédio, é necessário a apresentação de um documento oficial com foto, como como carteira de identidade, CNH ou passaporte.
O acesso ao prédio do Congresso Nacional em dias úteis com roupas informais - como bermudas, shorts, camisas sem mangas e chinelos - é proibido, sendo necessário traje formal para acessar os plenários.Nos finais de semana e feriados, são aceitos trajes informais, mas é recomendado o uso de camisetas com manga, calça, saia ou vestido.