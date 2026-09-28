CNBB nega envolvimento em polêmica sobre santa católica

A declaração veio a público após o candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, ter acusado gente de dentro da CNBB de ter ajudado na divulgação de que, se eleito, retiraria de Nossa Senhora da Aparecida o título de padroeira do Brasil.

A maior fake news da campanha foi essa sobre Nossa Senhora Aparecida. Nunca existiu movimento para tirar dela o título de padroeira do Brasil, disse o candidato. O PT já estava havia alguns dias tentando levantar essa fake news. Conseguiu com a ajuda de gente dentro da CNBB, acrescentou.

Na sequência, informou que suas manifestações sobre as eleições decorrem de sua missão pastoral e de princípios públicos expressos em seus documentos, orientados pela dignidade humana, pelo bem comum, pela democracia e pela liberdade de consciência.

Após tomar ciência da nota da entidade, Flávio Bolsonaro se manifestou novamente, agradecendo a CNBB por confirmar que essa é uma grande fake news que foi potencializada pelo PT".