Confira como foi a segunda-feira (28) dos candidatos a presidente

>> Veja como foi o dia dos candidatosLuiz Inácio Lula da Silva (PT)
O candidato Luiz Inácio Lula da Silva participou de atos de campanha em Belém e em Manaus.
Em Belém, Lula prometeu a ampliação do acesso da população a exames modernos, diagnósticos mais rápidos e consultas com médicos especialistas pela rede pública de saúde.
"É um direito do povo ser tratado com respeito e decência", afirmou.
Romeu Zema (Novo)
O candidato Renan Santos cumpriu agenda de campanha no Espírito Santo, onde se encontrou, à noite, com apoiadores no centro de Vitória.
O candidato Romeu Zema almoçou com apoiadores em Caeté (MG).
Ele concedeu entrevista para a Rádio Alfa, de Nova Era (MG).Ronaldo Caiado (PSD)
O candidato Ronaldo Caiado fez caminhada no bairro Jardim Guanabara, em Goiânia.
Ele voltou a defender limitar o crescimento dos gastos obrigatórios a 50% do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e corte de 25% dos gastos discricionários.
[Gestão de] gasto público nós mostramos como fazer aqui no estado. O que se precisa no Brasil é saber governar. Mas não só saber governar, é ter autoridade moral para governar, afirmou.Rui Costa Pimenta (PCO)
Samara Martins (UP)
O candidato Rui Costa Pimenta não teve agenda pública de campanha.
A candidata Samara Martins cumpriu agenda de campanha em São Paulo. Ela fez panfletagem no bairro da Mooca, na zona leste da capital, e participou de ato pela legalização do aborto na Avenida Paulista.
Samara Martins participou de evento na Universidade Zumbi dos Palmares.Wilson Grassi (Democrata)
Augusto Cury (Avante)
O candidato Wilson Grassi não teve agenda pública de campanha.
O candidato Augusto Cury participou de uma reunião com executivos do Bradesco.
Ele teve encontro com a Associação Nacional dos Transportes Rodoviários (ANTF) e com representantes do YouTube Brasil.
O candidato cancelou a visita que faria à Assembleia de Deus, no bairro do Brás.Clariana Barão (DC)
A candidata Clariana Barão foi até o Mercadão, na região central de São Paulo, onde conversou com apoiadores e comerciantes locais.
Clariana disse que, caso seja eleita, indicará quatro mulheres para o Supremo Tribunal Federal (STF).
A candidata também caminhou pelas ruas do centro e fez panfletagem.
Flávio Bolsonaro (PL)
O candidato Edmilson Costa concedeu entrevista para a jornalista Renata Regina.
O candidato Flávio Bolsonaro esteve na capital paulista, onde fez uma caminhada no bairro do Brás e visitou o Mercadão, no centro da cidade.
Ele defendeu redução dos impostos, principalmente para empreendedores.
A gente vê que os empreendedores do Brasil estão sofrendo, estão clamando por mudança; ninguém aguenta mais o juro alto, ninguém aguenta mais o preço das coisas", disse.Hertz Dias (PSTU)
O candidato Hertz Dias concedeu entrevistas em Brasília.
Ele teve encontro com estudantes da Universidade de Brasília (UnB) e defendeu o aumento dos investimentos nas universidades federais e criticou as políticas de ajuste fiscal que limitam os recursos para as áreas sociais.
"Defendemos o fim do arcabouço fiscal e investimentos massivos na educação pública para garantir acesso, permanência e produção de conhecimento voltada às necessidades da população."Leonardo Avalanche (PRTB)
O candidato Leonardo Avalanche não divulgou agenda pública de campanha.
A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.
* Colaboraram Luciano Nascimento (São Luís), Rafael Cardoso (Rio de Janeiro) e redação de São Paulo.