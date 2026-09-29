Confira a agenda dos presidenciáveis nesta terça-feira (29) 

Também estão previstas participação em roda de conversa e atividades em diferentes regiões do país.Renan Santos (Missão)
Romeu Zema (Novo)
Participa de encontro com apoiadores em Brasília (DF).
Ronaldo Caiado (PSD)
Em Ipatinga (MG), concede entrevistas para o portal Plox e para a rádio 98.1. Também participa de almoço e caminhada com apoiadores no centro da cidade.
Rui Costa Pimenta (PCO)
Participa de evento em palanque móvel pelas ruas de Aparecida de Goiânia (GO) e de Goiânia (GO). À noite, se reúne com apoiadores em Goiânia (GO)
Samara Martins (UP)
Às 13h, participa do programa Análise da Terça, transmitido pela Rádio Causa Operária.
Wilson Grassi (Democrata)
Às 11h, faz panfletagem em Niterói (RJ). Às 16h30, participa de caminhada na Tijuca (RJ). Às 19h, faz comício na Praça Saens Peña, na Tijuca (RJ).
Augusto Cury (Avante)
Concede entrevistas para a Rádio Tocantins FM e para o Projeto Nosso Futuro.
Clariana Barão (DC)
Participa da sabatina da RedeTV!, em Osasco (SP).
Edmilson Costa (PCB)
Participa de evento social em São Paulo (SP).
Flávio Bolsonaro (PL)
Participa de roda de conversa para apresentação do programa anticapitalista e anti-imperialista do PCB à presidência do Brasil, em Taguatinga (DF).
Hertz Dias (PSTU)
Às 15h, tem encontro com faixas-pretas na Alliance Jiu Jitsu, Vila Olímpia, em São Paulo.
Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Em Belém (PA), faz caminhada e panfletagens na avenida Presidente Vargas e na UFPA. Participa de almoço no mercado Ver-o-Peso.
Participa da caminhada Brasil Pronto pra Mais em Salvador (BA), no Circuito Ondina-Barra.
O candidatoLeonardo Avalanche (PRTB)
não divulgou agenda pública de campanha até o momento desta publicação.
A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.