Ciclone e frente fria deixam Centro-Sul em alerta para tempestade

que se estende desde o sudoeste do Mato Grosso do Sul até o centro-sul do Rio Grande do Sul.

Na Região Sul, o dia será de chuva com trovoadas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no sudoeste, sul e sudeste do Paraná, atingindo todas as capitais. O calor continua em Curitiba, onde a máxima atinge 32 gruas Celsius (°C). Já a mínima esperada para as capitais é de 21°C em Porto Alegre.

No Centro-Oeste do país, chove de forma isolada no extremo sul de Mato Grosso do Sul, ainda pela manhã.

além de outro aviso amarelo de perigo potencial que alerta para baixa umidade do ar no leste de Mato Grosso e nas demais áreas de Goiás.

Os termômetros permanecem elevados nas capitais da região chegando a 40°C em Campo Grande e Cuiabá, com mínima prevista de 21°C em Brasília.

No centro e sul do Pará e do Amapá, também ocorrem pancadas de chuva isoladas. Há possibilidade de chover nas demais áreas do Pará e no norte do Tocantins.

No centro e sul de Tocantins o alerta é para a baixa umidade do ar e calor intenso. Em Palmas a temperatura máxima será de 39°C. Em Rio Branco a mínima prevista é de 23°C.

No Nordeste, há possibilidade de chuva isolada no centro, norte e oeste do Maranhão, no noroeste e litoral do Ceará, no litoral e centro-leste do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco e de Alagoas, e, no período da noite, na região de Salvador.

Entre as capitais do Nordeste, a temperatura mínima será de 20°C, em Maceió, e a máxima chega a 39°C, em Teresina.

Ocorrem chuvas isoladas no Rio de Janeiro, no sudeste de Minas Gerais e nos litorais norte e sul de São Paulo.

Ao longo do dia a instabilidade aumenta e chove com trovoada no sudoeste, centro, sul e litoral de São Paulo, além do sul de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Pancadas de chuva com trovoadas isoladas também atingem o Triângulo Mineiro e o sudeste de Minas Gerais.

Entre as capitais, a temperatura mínima será de 18°C, em São Paulo, onde os termômetros também devem marcar a máxima de 37 °C.