Universidade de Lisboa concentra maior número de eleitores em 2026

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 78.833 pessoas estão registradas para votar nas 207 seções instaladas em três prédios da instituição de ensino em Portugal.

No Brasil, o maior local de votação fica na cidade de São Paulo, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), onde 17.639 pessoas estão aptas a votar.

De acordo com o Consulado do Brasil em Lisboa, a maioria dos eleitores registrados na Universidade de Lisboa votará no prédio da Faculdade de Direito (34.144). Também haverá urnas na Faculdade de Letras que poderá receber até 28.892 eleitores e na Reitoria, onde há 15.797 eleitores inscritos.

No Brasil e no exterior, 158,7 milhões de eleitoras e eleitores votarão em 94.836 locais de votação, dos quais 39 possuem apenas um eleitor registrado, de acordo com a base de dados do TSE.