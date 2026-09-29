Mega-Sena acumula para R$ 75 milhões; confira os números sorteados

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.064 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (29).

82 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 24.039,44 cada

4.467 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 727,39 cada

Apostas

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.