Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quarta-feira (30)

Rui Costa Pimenta (PCO)
Participa de carreatas em quatro municípios de Goiás: Cidade de Goiás, Valparaíso de Goiás e Luziânia.
Samara Martins (UP)
Em Recife (PE), participa de ato de encerramento da campanha no Sinttel.
Wilson Grassi (Democrata)
Em Belo Horizonte (MG) participa de panfletagem no CETEF e de assembleia de moradores da ocupação Eliana Silva (Barreiro).
Augusto Cury (Avante)
Concede entrevista ao podcast Sevilla Cast.
Clariana Barão (DC)
Participa de evento com transmissão ao vivo pelo Instagram.
Edmilson Costa (PCB)
Concede entrevista para a Rádio Cultura de Cuiabá (MT).
Hertz Dias (PSTU)
Faz panfletagem na Feira do Guará e terminal do metrô. Almoça com Max Maciel na Feira da Ceilândia.
Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Em Belém (PA), visita obra da construção civil no bairro de Umarizal e participa de plenária com ativistas na sede do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil.
Renan Santos (Missão)
Participa de caminhada em Juiz de Fora (MG), com concentração no Viaduto Roza Cabinda, no Centro.
Participa de encontros com apoiadores em Duque de Caxias (RJ), Petrópolis (RJ) e Juiz de Fora (MG).
O candidatoFlávio Bolsonaro (PL)
não tem agenda pública de campanha nesta quarta-feira.
Os candidatosLeonardo Avalanche (PRTB)
eRomeu Zema (Novo)
não divulgaram a agenda pública de campanha até o momento desta publicação.
A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.