Passageiro de ônibus morre baleado durante ação policial no Rio

Um passageiro que estava dentro de um ônibus morreu na manhã desta quarta-feira (30), atingido por um tiro, durante operação policial na zona sudoeste da cidade do Rio de Janeiro. Ele estava em um veículo da linha de BRT Transolímpica quando foi baleado.

De acordo com a empresa Mobi Rio, que administra o sistema de BRT do Rio, a estação Asa Branca foi interditada para a perícia policial.

Durante a ação, que está em andamento, um homem foi preso e três fuzis foram apreendidos.